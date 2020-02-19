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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Şubat 2020

19 Şubat 2020 19:52

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de bir harekât an meselesidir

-Rusya’dan Erdoğan’a: Hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur

-Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni

-Af Örgütü: Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı, yargı eliyle yapılan kasti ve planlı bir zulmü andırıyor

-Avrupa Konseyi'nden Türkiye raporu: İnsan hakları savunucularını susturmak için yapılan tutuklamalar en büyük sorun

-ABD, İngiltere ve Almanya'dan, Suriye'ye çağrı:Türk gözlem noktalarına saldırılara son verin

-Libya, Hafter ile siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünü askıya aldı

-İran'da Koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti

-Zimmetine 140 bin lira geçiren nikah memuru: Bu işleyiş benden önce de devam ediyordu

-Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek hakkında suç duyurusu: Belediye 16 milyon dolar zarara uğratıldı

 

 

 

 

 

 

 

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Oyuncu Turhan Kaya’nın oğlu Theo Kaya: Babam Koronavirüs nedeniyle vefat...

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