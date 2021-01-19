Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2021

Rakel Dink: Hrant'ı 'FETÖ öldürdü' demek 'ben yapmadım elim yaptı' demektir

CHP'den Hrant Dink cinayetinin araştırılması için Meclis'e önerge

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor

Erdoğan'dan ekonomi ve hukuk reformu açıklaması: Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi

Bahçeli'den sonra, MHP'li Yalçın da Karar yazarı Akyol'u hedef aldı: Kaosun ve fesadın tellalı

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Ahmet' tepkisi: Bu gerçek anlamda bölücülüktür

Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı

Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan "kalış amacına aykırı davranış"tan sınır dışı edildi!

TGC'den Bahçeli'ye tepki: Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçin

Discovery'nin ortak olduğu BluTV'nin CEO'su, 'desteklerinden dolayı' RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür etti