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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2021

19 Nisan 2021 18:24

Sağlık Bakanı: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

İçişleri Bakanlığı, "Yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi" dedi; 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı

Hakkında "gri pasaport" soruşturması başlatılan Yeşilova Belediyesi: Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık

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Britanya, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu

NASA duyurdu: Mars'ta tarihi helikopter uçuşu başarılı oldu

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UEFA Başkanı: Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, milli takımlarına davet alamayacaklar

 

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