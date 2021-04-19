Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2021

19 Nisan 2021 18:24
Sağlık Bakanı: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
İçişleri Bakanlığı, "Yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi" dedi; 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı
Hakkında "gri pasaport" soruşturması başlatılan Yeşilova Belediyesi: Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık
Bakan Elvan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı
Öztrak'tan Merkez Bankası sorusu: Bahsettikleri protokol kamuoyundan neden saklandı?
Genco Erkal "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla ifade verdi: Bu acımasız düzene karşıyım!
Britanya, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu
NASA duyurdu: Mars'ta tarihi helikopter uçuşu başarılı oldu
Avrupa Süper Ligi: 12 büyük futbol kulübü yeni lig kuracaklarını açıkladı
UEFA Başkanı: Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, milli takımlarına davet alamayacaklar
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