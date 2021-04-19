Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2021

Sağlık Bakanı: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

İçişleri Bakanlığı, "Yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi" dedi; 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı

Hakkında "gri pasaport" soruşturması başlatılan Yeşilova Belediyesi: Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık

Bakan Elvan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı

Öztrak'tan Merkez Bankası sorusu: Bahsettikleri protokol kamuoyundan neden saklandı?

Genco Erkal "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla ifade verdi: Bu acımasız düzene karşıyım!

Britanya, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu

NASA duyurdu: Mars'ta tarihi helikopter uçuşu başarılı oldu

Avrupa Süper Ligi: 12 büyük futbol kulübü yeni lig kuracaklarını açıkladı

UEFA Başkanı: Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, milli takımlarına davet alamayacaklar