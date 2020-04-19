T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2020

19 Nisan 2020 19:15

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2020

-Türkiye’de 3977 yeni vaka tespit edilirken, 127 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti

-AKP'li Mahir Ünal, ekmek dağıtmak isteyen CHP'li belediyeleri suçladı: Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır

-CHP Sözcüsü Öztrak: Hükümetin niyeti virüsle değil, CHP’li belediyelerin hizmetleriyle mücadele etmek

-HDP'den Fox TV, Tele1 ve Halk Tv’ye verilen cezalara tepki: RTÜK Başkanı derhal istifa etmeli

-Merkez Bankası Başkanı: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz

-Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Dr. Nabarr: Koronavirüs'le yaşamayı öğrenmeliyiz, yeni normal bu olacak

-Vuhan'daki laboratuvar iddiaları reddetti: Covid-19'un bizden yayılmış olma olasılığı yok

-Sabah yazarı Mahmut Övür: 2020 Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli

-Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

ETİKETLER

bir bakıştagündemgünün gelişmelerine olduhaberler

Diğer Videolar

Şirin Payzın: Programımıza verilen ceza seyircinin haber alma hakkına kesildi

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24