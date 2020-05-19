Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti; 1022 yeni vaka tespit edildi

ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 sürecine ilişkin soruşturmaya tabi tutulmasına karar verildi

Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge: 15 ile seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek

Gazeteci Müyesser Yıldız'dan kendisine "PKK sevici" diyen İçişleri Bakanı’na yanıt: İspata davet ediyorum

Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye tepki: Geri çekin

SODEV araştırması: AKP'li gençlerin yüzde 47'si, MHP'li gençlerin yüzde 68'i yurtdışında yaşamak istiyor

Esad hükûmeti, Suriye'nin en zengin insanı Makluf'un malvarlığına el koydu

Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor