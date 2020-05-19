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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2020

19 Mayıs 2020 19:16

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti; 1022 yeni vaka tespit edildi

ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 sürecine ilişkin soruşturmaya tabi tutulmasına karar verildi

Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge: 15 ile seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek

Gazeteci Müyesser Yıldız'dan kendisine "PKK sevici" diyen İçişleri Bakanı’na yanıt: İspata davet ediyorum

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SODEV araştırması: AKP'li gençlerin yüzde 47'si, MHP'li gençlerin yüzde 68'i yurtdışında yaşamak istiyor

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Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor

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CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

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