Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2020

19 Mayıs 2020 19:16
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti; 1022 yeni vaka tespit edildi
ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 sürecine ilişkin soruşturmaya tabi tutulmasına karar verildi
Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge: 15 ile seyahat kısıtlaması 15 gün daha devam edecek
Gazeteci Müyesser Yıldız'dan kendisine "PKK sevici" diyen İçişleri Bakanı’na yanıt: İspata davet ediyorum
Türkiye Barolar Birliği ve 80 barodan seçim sistemlerine müdahaleye tepki: Geri çekin
SODEV araştırması: AKP'li gençlerin yüzde 47'si, MHP'li gençlerin yüzde 68'i yurtdışında yaşamak istiyor
Esad hükûmeti, Suriye'nin en zengin insanı Makluf'un malvarlığına el koydu
Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor
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