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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mart 2020

19 Mart 2020 19:11

-İdlib'de iki asker şehit oldu

-Türkiye'de Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı Aytaç Yalman'la birlikte 3'e yükseldi

-Türkiye'de liglerin tamamı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

-Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs hızlı tanı kiti 1-2 gün içinde devreye girmiş olacak

-Diyanet'ten Koronavirüs genelgesi: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

-Dünya genelinde 8 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

-Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Fatura ödemelerinin ertelenmesi gündemimizde yok

-Kılıçdaroğlu Koronavirüs önlem paketini yorumladı: Yetersiz

-Türk Tabipleri Birliği'nden Güle Çınar'a destek: Doktor değil kurum özür dilemeli

-Pınar Fidan hakkında Aleviler için kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı

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