Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mart 2020

19 Mart 2020 19:11
-İdlib'de iki asker şehit oldu
-Türkiye'de Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı Aytaç Yalman'la birlikte 3'e yükseldi
-Türkiye'de liglerin tamamı Koronavirüs nedeniyle ertelendi
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