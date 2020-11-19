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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Kasım 2020

19 Kasım 2020 18:50

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'e yükseltti

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 7,50 TL'ye geriledi; Euro 9 liranın altına düştü

AKP iki gün sonra, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Çakıcı'ya soruşturma açıldığını duyurdu

MHP'den Çakıcı eleştirilerine yanıt: CHP, Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde siyasetin mafyası haline gelmiştir

Kılıçdaroğlu'na Alparslan Türkeş'in eşinden 'Çakıcı' telefonu; "Partinin bu hale düşmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi"

Akşener'den Çakıcı ile ilgili yorum: Tehdidin adresi 'reform yapacağım' diyen Erdoğan ve Adalet Bakanı'dır

Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülkeden biri

Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması: Birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi

İstanbul’da ekmeğe bir ayda ikinci zam

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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