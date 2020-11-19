Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Kasım 2020

19 Kasım 2020 18:50
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'e yükseltti
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 7,50 TL'ye geriledi; Euro 9 liranın altına düştü
AKP iki gün sonra, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Çakıcı'ya soruşturma açıldığını duyurdu
MHP'den Çakıcı eleştirilerine yanıt: CHP, Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde siyasetin mafyası haline gelmiştir
Kılıçdaroğlu'na Alparslan Türkeş'in eşinden 'Çakıcı' telefonu; "Partinin bu hale düşmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi"
Akşener'den Çakıcı ile ilgili yorum: Tehdidin adresi 'reform yapacağım' diyen Erdoğan ve Adalet Bakanı'dır
Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülkeden biri
Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması: Birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi
İstanbul’da ekmeğe bir ayda ikinci zam
© Tüm hakları saklıdır.