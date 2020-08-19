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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ağustos 2020

19 Ağustos 2020 18:13

Cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan, yakalama kararının ardından teslim oldu!

Erdoğan: Cuma vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum

Albayrak: Türkiye için eksen değişikliği olacak; cuma günü açıklanacak

SGK'dan SMA hastalarına ilişkin açıklama: İlaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur

Millî Eğitim Bakanı: Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız

Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Doğmamış çocuğa don biçiyorlar

Avrupa Komisyonu Başkanı: AB, Belarus halkı için 53 milyon Euro kaynak tahsis edecek

DSÖ: Koronavirüs'ü çoğunlukla enfekte olduğunu fark etmeyen gençler yayıyor

Fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor

Denizin dibine duvar örenlere 200 bin liraya kadar ceza kesilecek

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