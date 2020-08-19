Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ağustos 2020

19 Ağustos 2020 18:13
Cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan, yakalama kararının ardından teslim oldu!
Erdoğan: Cuma vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum
Albayrak: Türkiye için eksen değişikliği olacak; cuma günü açıklanacak
SGK'dan SMA hastalarına ilişkin açıklama: İlaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur
Millî Eğitim Bakanı: Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Doğmamış çocuğa don biçiyorlar
Avrupa Komisyonu Başkanı: AB, Belarus halkı için 53 milyon Euro kaynak tahsis edecek
DSÖ: Koronavirüs'ü çoğunlukla enfekte olduğunu fark etmeyen gençler yayıyor
Fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor
Denizin dibine duvar örenlere 200 bin liraya kadar ceza kesilecek
© Tüm hakları saklıdır.