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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

18 Şubat 2020 20:18

-Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etti, yurtdışındaki 7 sanığın dosyası ayrıldı

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:İdlib görüşmelerinden tatmin edici sonuç çıkmadı

-Abdullah Gül: Parlamenter sisteme dönmek şart

-Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

-Volkswagen, Türkiye'ye yatırım kararını bir kez daha erteledi

-Vatandaşın son 20 yılda ödediği verginin 590 milyar doları faize gitti

-İmamoğlu’ndan Gezi paylaşımı: İstanbul'da yaşayan herkes adına doğasını savunanlara selam olsun

-Anayasa Mahkemesi'nden Berkin Elvan dosyasına ikinci ret: Polislerin yargılanmasının önünde engel yok

-Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanması devam ediyor: Sanık polis, çoğu soruya "Hatırlamıyorum" dedi

-Koronavirüs maske satışlarını arttırdı; Çin’de haftalık 80 milyon talep geliyor

 

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