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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2021

18 Ocak 2021 18:56

-Başak Demirtaş: AİHM duruşmasına hükümet temsilcileri 'kanıt' belgeleri gönderememişler, çünkü yok

-Erdoğan: 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır

-Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ: Kayıtlar incelendiğinde bu kişilerin organize suç örgütü olduğu ortaya çıkar

-5 gündür aranıyordu; doktor Uğur Tolun'un cesedine ulaşıldı

-İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı

-Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız

-İmamoğlu: Su Tasarrufu Kurulu oluşturduk

-'Fuat Avni' hesabını kullandıkları gerekçesiyle iki sanığa müebbet hapis cezası

-Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran kişinin MHP'li belediyede güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı!

-Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

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