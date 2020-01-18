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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

18 Ocak 2020 20:07

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-Firmalar şubat zammı öncesi akışı durdurdu; eczanelerde ilaç ‘kıtlığı’ yaşanıyor

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bir bakışta bugünt24gündemözet18 ocak 2020

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