Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Nisan 2021

18 Nisan 2021 18:48
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3 bin 787 kişiye idari işlem uygulandı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Yoğun bakımlar alarm veriyor, yataklar tamamen dolarsa sistem kilitlenir
Araştırma: Aşıya karşı tereddüdü olanlar ile aşı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı yaklaşık yüzde 30
Korgan'dan Hannover'a; belediyenin organizasyonu için pasaport verilen 49 kişiden daha haber yok
Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu görevine erkek atandı
Oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Türkiye’de yaşlı nüfus 2080’de yüzde 25,6 olacak
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Jose Manuel Diaz
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