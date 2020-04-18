T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Nisan 2020

18 Nisan 2020 20:04

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1890’na çıktı

Dünyada Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı

"Sağlıkçılar bizim faturamızı ağırlaştırdı" diyen Zonguldak Valisi sağlıkçılardan özür diledi

BDDK'dan özel bankaların kredi vermesini zorunlu hale getiren düzenleme

Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulaması riskli bölgeleri de gösteriyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken

80 yaşındaki kişi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karakola götürüldü

Cumartesi Anneleri, 23 Nisan vesilesiyle kaybedilen çocukları hatırlattı

ÖHD'den ‘Marmara Hapishaneleri Covid - 19’ raporu: Dezenfektanın şişesi 35, bir maske ise 17 lira

Kızılay Koronavirüs'ü yenen vatandaşlara 'plazma bağışı' çağrısı yaptı

ETİKETLER

koronavirüssalgınkoronavirüs tedbirlerisokağa çıkma yasağı18 nisan 2020bir bakışta bugündünyada koronavirüstürkiye koronavirüs tablosusağlık bakanı kocabddkbilim kurulucumartesi anneleriöhdkızılay

Diğer Videolar

George Floyd ve Gezi Parkı protestolarının benzerlikleri ile farklılıkları neler?

Kadıköy’de polis şiddetine karşı eyleme polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2020

Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza

Uzmanından uyarı:"Pandemi sürecinde makyaj hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli"

90 yaşındaki çift, plazma bağışı sayesinde Koronavirüs'ü yendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Piyango talihlisi, kuryelikten milyonerliğe uzanan hikâyesini anlattı: 61 lira...

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre, oyundan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dilek hemşirenin durumu ciddi ama kalbi...

Yeliz Yeşilmen: Bergen benzetmemden sonra eşim bana çok kızdı, filmin...

20 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü; cinayet nedeninin 'Kürtçe müzik'...

Konuttan satışa, mobilyadan tatile; kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi...

Toplu taşımaya 'normalleşme' düzenlemesi: Yüzde 50 yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Piyango talihlisi, kuryelikten milyonerliğe uzanan hikâyesini anlattı: 61 lira...

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre, oyundan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24