Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Nisan 2020

18 Nisan 2020 20:04
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1890’na çıktı
Dünyada Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı
"Sağlıkçılar bizim faturamızı ağırlaştırdı" diyen Zonguldak Valisi sağlıkçılardan özür diledi
BDDK'dan özel bankaların kredi vermesini zorunlu hale getiren düzenleme
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulaması riskli bölgeleri de gösteriyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken
80 yaşındaki kişi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karakola götürüldü
Cumartesi Anneleri, 23 Nisan vesilesiyle kaybedilen çocukları hatırlattı
ÖHD'den ‘Marmara Hapishaneleri Covid - 19’ raporu: Dezenfektanın şişesi 35, bir maske ise 17 lira
Kızılay Koronavirüs'ü yenen vatandaşlara 'plazma bağışı' çağrısı yaptı
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