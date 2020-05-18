18 Mayıs 2020 18:36
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mayıs 2020
-Türkiye’de 1158 yeni vaka tespit edilirken, 31 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona yaklaşıyor
-İnsanlar üzerinde Koronavirüs 'aşısı' deneyen şirket açıkladı: İlk sonuçlar olumlu
-Fransa'da okulların açılmasının ardından 70 öğrencide Covid-19 tespit edildi
-Bakan açıkladı: Karayollarında günlük yolcu sayısı 180 binden 300’e kadar düştü
-Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
-Erdoğan: MEB'e bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık
-Yerine kayyım atanan Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı
-İBB'nin 'Askıda Fatura' kampanyasında 131 bin fatura ödendi; 17 milyon lira toplandı
-ABD'de papaz, sosyal mesafeyi korumak için insanları su tabancasıyla kutsadı
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