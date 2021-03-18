Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mart 2021

18 Mart 2021 18:05
HDP'nin "kapatma" iddianamesinde 687 kişi için siyasi yasak talep edildi
Şentop: Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil
Gül: HDP’ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum
HDP'den "tüm demokrasi güçlerine" çağrı: Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır
Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması: Demokrasiyi savunuyorsak, siyasi partilerin kapatılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız
Bahçeli, tek aday olarak girdiği 13. Olağan Büyük Kurultay'da 1277 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi
Merkez Bankası'ndan 'beklenmeyen' faiz artırımı: Yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırdı
Reuters'a konuşan diplomatlar: Biden uygulanmamasını tavsiye etti; AB, Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararı almayacak
Putin'den kendisine "katil" diyen Biden'a: İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş
Ermenistan erken seçime gidiyor
Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...
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