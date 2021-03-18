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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mart 2021

18 Mart 2021 18:05

HDP'nin "kapatma" iddianamesinde 687 kişi için siyasi yasak talep edildi

Şentop: Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil

Gül: HDP’ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum

HDP'den "tüm demokrasi güçlerine" çağrı: Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır

Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması: Demokrasiyi savunuyorsak, siyasi partilerin kapatılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız

Bahçeli, tek aday olarak girdiği 13. Olağan Büyük Kurultay'da 1277 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi

Merkez Bankası'ndan 'beklenmeyen' faiz artırımı: Yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırdı

Reuters'a konuşan diplomatlar: Biden uygulanmamasını tavsiye etti; AB, Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararı almayacak

Putin'den kendisine "katil" diyen Biden'a: İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş

Ermenistan erken seçime gidiyor

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"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

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