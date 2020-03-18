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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Mart 2020

18 Mart 2020 20:11

-Koronavirüs’te bugün: Dünya genelinde vaka sayısı 200 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yükseldi

-Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Koronavirüs salgınıyla ilgili Hong Kong ve Singapur olma şansımızı kaybettik, enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

-İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan ve Bulgaristan sınırları Koronavirüs nedeniyle kapatılıyor

-Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman’a, ani vefatından önce Koronavirüs testi yapıldığı ortaya çıktı

-Osman Kavala: Bana ‘düşman ceza hukuku’ uygulanıyor; STK’lardan vahim insan hakları ihlallerine ciddi tepki gelmiyor

-Maçların seyircisiz oynanması kararında ısrar eden TFF, liglerin ertelenmesi talebini görüşmek üzere toplandı

-'Beraat' kararı tartışma yaratan eski korgeneral Metin İyidil için Yargıtay Başsavcılığı'dan ağırlaştırılmış müebbet istemi

-Erdoğan salgına karşı ekonomi önlemlerini açıkladı: Kredi borçları 3 ay, SGK ve KDV ödemeleri 6 ay ertelendi; en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu

-Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi: Türkiye ve komşu ülkelerde vakaların artacağını söylemek mümkün

-2020 Eurovision, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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