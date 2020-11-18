Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2020

Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği aşının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu

Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da Covid-19 vakaları azalıyor, ölü sayıları artıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor: Bre gafil, Bahçeli'nin adını ağzına alma!

Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından piyasalar dalgalandı, Türk Lirası değer kaybetti

Açıköğretim sınavı online yapılacak

Sinema sektörü hasılatı 2020 yılında yüzde 69.5 düştü

Dünyanın bilinen tek beyaz zürafası koruma altına alındı