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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2020

18 Kasım 2020 18:10

Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği aşının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu

Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da Covid-19 vakaları azalıyor, ölü sayıları artıyor

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Açıköğretim sınavı online yapılacak

Sinema sektörü hasılatı 2020 yılında yüzde 69.5 düştü

Dünyanın bilinen tek beyaz zürafası koruma altına alındı

 

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Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz...

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