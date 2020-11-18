Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2020

18 Kasım 2020 18:10
Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği aşının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu
Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da Covid-19 vakaları azalıyor, ölü sayıları artıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez
Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor: Bre gafil, Bahçeli'nin adını ağzına alma!
Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor
Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından piyasalar dalgalandı, Türk Lirası değer kaybetti
Açıköğretim sınavı online yapılacak
Sinema sektörü hasılatı 2020 yılında yüzde 69.5 düştü
Dünyanın bilinen tek beyaz zürafası koruma altına alındı
Metropoll araştırması: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaşmasında, Mansur...
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