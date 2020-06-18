Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Haziran 2020

18 Haziran 2020 18:17
ABD Başkanı Trump: George Floyd'un öldürülme anının kaydı 8 dakikadan uzun, hepsini izleyemedim
Avrupa Birliği'nden İsrail'in ilhak planına dair: Uluslararası hukuku ihlal ediyor, sonuçları olur
LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
CHP'den YKS araştırması: Öğrenciler sınavın ertelenmesini istiyor, önlemleri yetersiz buluyor
Normalleşmeyle birlikte metropollerde hareketlilik oranları incelendi; İstanbul 41 şehir içinde 16'ıncı sırada
Bakan Albayrak: Varlık Fonu Turkcell'i daha da büyütecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Maaşları faizsiz kurumlar aracılığıyla ödemeye başladık
HDP'li Beştaş, medyaya seslendi: Tarafsızlık ilkelerine uymazsanız AKP’yle beraber silineceksiniz
Tokat'la birlikte maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il sayısı 49'a yükseldi
Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere hapis cezası verildi
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