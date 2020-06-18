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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Haziran 2020

18 Haziran 2020 18:17

ABD Başkanı Trump: George Floyd'un öldürülme anının kaydı 8 dakikadan uzun, hepsini izleyemedim

Avrupa Birliği'nden İsrail'in ilhak planına dair: Uluslararası hukuku ihlal ediyor, sonuçları olur

LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

CHP'den YKS araştırması: Öğrenciler sınavın ertelenmesini istiyor, önlemleri yetersiz buluyor

Normalleşmeyle birlikte metropollerde hareketlilik oranları incelendi; İstanbul 41 şehir içinde 16'ıncı sırada

Bakan Albayrak: Varlık Fonu Turkcell'i daha da büyütecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Maaşları faizsiz kurumlar aracılığıyla ödemeye başladık

HDP'li Beştaş, medyaya seslendi: Tarafsızlık ilkelerine uymazsanız AKP’yle beraber silineceksiniz

Tokat'la birlikte maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il sayısı 49'a yükseldi

Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere hapis cezası verildi

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