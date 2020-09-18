Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Eylül 2020

18 Eylül 2020 18:29
Erdoğan: Tedbirleri gevşetince vaka sayıları yükselmeye başladı, şimdi işi tekrar sıkmak durumundayız
Bahçeli, TTB için inceleme heyeti kurduklarını açıkladı: Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır!
Kızılay Genel Başkanı Kınık: İmmün plazma stoklarımızı erittik, hastalığı geçirenler bağıştan imtina etmesin
Antalyaspor'da çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi; kafilenin İstanbul'a gelişi iptal edildi!
ABD'de pazar gününden itibaren TikTok indirilemeyecek
Erdoğan: Oruç Reis bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar görevine dönecek
"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis!
Seçim sürecinde sahte senet ve rüşvetten suçlanan Mansur Yavaş beraat etti!
Millî Savunma Bakanı Akar: Yunanistan, NATO'daki görüşmeleri yavaşlatıyor
Benzine 28 kuruş, motorine 25 kuruş zam
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