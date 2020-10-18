Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ekim 2020

18 Ekim 2020 18:32
İçişleri Bakanlığı: Tüm il ve ilçelerde 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak
Erdoğan'dan MİNSK tepkisi: Ermenistan'a her türlü silah desteği veriyorlar
Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyaloğu tepki çeken Denizli Valisi özür diledi
İçişleri Bakanı’ndan ‘Denizli Valisi’ açıklaması: Özrü yerinde olmuştur
KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda: Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar yarışıyor
Türkiye'de konut metrekare ortalama birim fiyatı, ağustos sonu itibarıyla tüm zamanların zirvesi olan 3530 liraya yükseldi
RTÜK Başkanı Şahin'den kaldırılan evlilik programları için yeşil ışık: Ceza sistemi en son müracaat ettiğimiz konudur
65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
TTB: 1 günde 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim insanları araştırdı: Gribe ve Koronavirüs'e peş peşe yakalanmak ölüm riskini 6 kat artırıyor
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