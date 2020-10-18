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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ekim 2020

18 Ekim 2020 18:32

İçişleri Bakanlığı: Tüm il ve ilçelerde 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak

Erdoğan'dan MİNSK tepkisi: Ermenistan'a her türlü silah desteği veriyorlar

Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyaloğu tepki çeken Denizli Valisi özür diledi

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Türkiye'de konut metrekare ortalama birim fiyatı, ağustos sonu itibarıyla tüm zamanların zirvesi olan 3530 liraya yükseldi

RTÜK Başkanı Şahin'den kaldırılan evlilik programları için yeşil ışık: Ceza sistemi en son müracaat ettiğimiz konudur

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

TTB: 1 günde 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bilim insanları araştırdı: Gribe ve Koronavirüs'e peş peşe yakalanmak ölüm riskini 6 kat artırıyor

 

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