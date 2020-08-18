Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ağustos 2020

18 Ağustos 2020 18:40
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 tedbirleri artırıldı: Çay ocakları kapatılacak
Prof. Dr. Oya İtil: Hekimlerde korona nedeniyle ‘tükenmişlik’ başladı, birçok ilde doktorlar istifa ediyor
Bakan Selçuk: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok
YÖK’ten yetki devri: Eğitim fakültelerindeki müfredat kararlarını üniversite kurumları verecek
Erdoğan'ın oğlunun ortağı olduğu şirket sermayesini 5.3 milyon liraya yükseltti
Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımına devam: Politika faizi yüzde 8.25 ama yüzde 11.3'ten para verdi
227 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı
Muğla'da ateş ve mangal yakmak, havai fişek ve dilek balonu atmak yasaklandı
© Tüm hakları saklıdır.