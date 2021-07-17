Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2021

17 Temmuz 2021 18:14
Koronavirüs Bilim Kurulu önerdi, Kabine toplantısında ele alınacak: Toplu etkinliklere aşı olmayan alınmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
Muğla'da maden ocakları için orman katlediliyor, köylü isyanda: Karşımızda insan yok, taş parçası var!
Meteoroloji uzmanı uyardı: Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat!
Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü gençlerle buluştu: İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe sokacağız
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Aşılama oranının düşük olduğu Güneydoğu Anadolu için uyarı: Bayramdan sonra ciddi bir pik bekliyorum
Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor; 2021 sonuna kadar 50 bin satış bekleniyor
Halk Ekmek'te zamlı satışlar başladı; normal ekmek 1.25 liraya satılıyor
Florentino Perez’in Mesut Özil’le ilgili ses kaydı: "Madrid'de kısa sürede yaşam tarzını değiştirdi"
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