Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2021

Koronavirüs Bilim Kurulu önerdi, Kabine toplantısında ele alınacak: Toplu etkinliklere aşı olmayan alınmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek

Muğla'da maden ocakları için orman katlediliyor, köylü isyanda: Karşımızda insan yok, taş parçası var!

Meteoroloji uzmanı uyardı: Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek; neme dikkat!

Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü gençlerle buluştu: İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe sokacağız

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Aşılama oranının düşük olduğu Güneydoğu Anadolu için uyarı: Bayramdan sonra ciddi bir pik bekliyorum

Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor; 2021 sonuna kadar 50 bin satış bekleniyor

Halk Ekmek'te zamlı satışlar başladı; normal ekmek 1.25 liraya satılıyor

Florentino Perez’in Mesut Özil’le ilgili ses kaydı: "Madrid'de kısa sürede yaşam tarzını değiştirdi"