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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2020

17 Temmuz 2020 18:11

AYM, CHP'nin İnfaz Yasası'nın şekil yönünden iptali talebini reddetti

Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı’da sokağa çıkma kısıtlaması şu an gündemde yok

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Erken seçim bağıra bağıra geliyor

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Man Adası ile ilgili davalar gerçeklerin üzerine örtmek içindi

Gazeteci İsmail Saymaz, Cem Küçük'ten tazminat kazanınca "Çarçur etme" önerileri geldi

HDP, eşini dövdüğü ileri sürülen Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı

AKP'den istifa eden 15 kişi Gelecek Partisi'ne geçti

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 45'ye yükseldi

Tele 1'e ekran karatma cezası ulaştı; itiraz reddedilirse kanal beş gün kapatılacak

Suruç ailelerinden Davutoğlu hakkında suç duyurusu: Bilgileri paylaşsın

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