Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2022

17 Şubat 2022 19:00
Erdoğan'dan AKP'li belediyelere talimat: Suya en az yüzde 7 indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Bakan Dönmez'den elektrik tarifelerine ilişkin açıklama: Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak
TBMM Karma Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı
AYM'nin tahliye talebini reddettiği gazeteci Sedef Kabaş: Aslında bu kararla kendini inkar ediyor
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı; Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti
Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı İspanyol şirkete satıldı
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