Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2022

Erdoğan'dan AKP'li belediyelere talimat: Suya en az yüzde 7 indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin

Bakan Dönmez'den elektrik tarifelerine ilişkin açıklama: Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak

TBMM Karma Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

AYM'nin tahliye talebini reddettiği gazeteci Sedef Kabaş: Aslında bu kararla kendini inkar ediyor

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu

Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı; Palandöken Müftüsü dahil 7 kişi açığa alındı

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti

Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı İspanyol şirkete satıldı