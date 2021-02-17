Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2021

Erdoğan'dan "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 5 soru sordum, bana hakaret ediyorsun; işin reklamına kaçıyorsun

Akşener'den Erdoğan'a: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı alıkonmuş kaçırılmış evlatlarımıza esir diyemez!

YÖK: Üniversitelerde uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

TRT'ye çıkan Osman Öcalan hakkında AKP'den açıklama: Devlet terör örgütü mensupları arasındaki ayrışmaları kullanır

AKOM'dan İstanbul için açıklama: Yoğun kar yağışının etkisi azalacak

Savcılık, Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı

Duygu Delen dosyasında yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti