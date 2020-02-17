Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ dava; İlker Başbuğ ve eski AKP kurucusu tanık olarak gösterildi

- AKP Grup Başkanvekili Muş: İş Bankası hisseleri konusunda gerekli değerlendirme yapılıyor

- CHP'den İş Bankası açıklaması: İktidar, Türkiye'nin ekonomisini daha derin krize sokacak bir çabanın içinde

- Dışişleri Bakanlığı: Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi yarın devam edecek

- Eski AKP kurucularından Şener: Tayyip Erdoğan'ın bankalara ve paralara çok özel merakı var, eski bir arkadaşı olarak uyarıyorum başına bela almasın

- Nihal Olçok'tan Burhan Kuzu'ya: Milat sizin için 15 Temmuz da gariban için neden 17-25 Aralık?

- Ocak ayında bütçe 21,5 milyar lira fazla verdi

- Savcılıktan Grup Yorum davası itirafı: Elimizde tanık ifadesinden başka delil niteliğinde belge yok

- İBB'nin 'Kavuşma Durağı' ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 'Dijital Gösterim Merkezi' çadırı kaldırılıyor

- 'Ölmek için Zaman Yok' : Yeni James Bond filmi Pekin galasını Koronavirüs nedeniyle iptal etti