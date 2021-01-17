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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2021

17 Ocak 2021 18:58

-Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınamadı, 'Olay Ankara'da mı oldu' diye sordu

-Ankara Emniyet Müdürlüğü: Selçuk Özdağ saldırısına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

-Tuğrul Türkeş: Azgın milliyetçiliğe karşıyım; sözleri ve hareketleri palavradır

-Davutoğlu: Erdoğan vesayet altında; bir adım sonra o da tasfiye edilecek

-İBB Başkanı İmamoğlu: Minik dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz

-Sağlık Bakanı Koca: 2021 sağlık çalışanları yılıdır

-Ev kadınlarından Kılıçdaroğlu'na: "Soğan doğrarken ağlıyorduk, şimdi soğan alırken ağlıyoruz"

-Bartın’da Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 6 kişi öldü, kurtarma çalışmaları sona erdi

-Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı devreye giriyor

-Boşanma aşamasında olduğu kadına falçatayla saldıran Mesut Öztürkmen tutuklandı

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