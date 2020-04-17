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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Nisan 2020

17 Nisan 2020 19:38

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Dünya genelinde Koranavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 144 bini aştı

Sağlık Bakanı'ndan Prof. Ercüment Ovalı'ya: Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz

Ali Babacan T24'te: Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

İstanbul Valisi: Maske dağıtımının kapsamı genişleyecek

İSİG Meclisi: Salgının ilk ayında 52 işçi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Üniversite disiplin kurallarında yeni dönem: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni

Halk TV genel yayın yönetmenliği görevine gazeteci Suat Toktaş getirildi

Merkez Bankası'ndan 20 milyar liralık yeni varlık alımı kararı

Tarihçi, yazar Orhan Koloğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti

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