Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Nisan 2020

17 Nisan 2020 19:38
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi
Dünya genelinde Koranavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 144 bini aştı
Sağlık Bakanı'ndan Prof. Ercüment Ovalı'ya: Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz
Ali Babacan T24'te: Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor
İstanbul Valisi: Maske dağıtımının kapsamı genişleyecek
İSİG Meclisi: Salgının ilk ayında 52 işçi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Üniversite disiplin kurallarında yeni dönem: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni
Halk TV genel yayın yönetmenliği görevine gazeteci Suat Toktaş getirildi
Merkez Bankası'ndan 20 milyar liralık yeni varlık alımı kararı
Tarihçi, yazar Orhan Koloğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti
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