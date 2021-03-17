Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mart 2021

17 Mart 2021 19:00
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması için AYM'de dava açtı!
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
Gergerlioğlu: Bu kararlar bizi yolumuzdan vazgeçiremeyecek
Bahçeli'nin tek aday olduğu MHP kongresine CHP, İyi Parti, HDP davet edilmedi
Boğaziçi davasında 7 öğrenci hâkim karşısına çıkıyor
İcraya gelen avukat Ersin Arslan'ı öldüren zanlı tutuklandı
ABD Başkanı Biden: Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum
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Artvin Yusufeli'nde 50'ye yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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