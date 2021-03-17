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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mart 2021

17 Mart 2021 19:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması için AYM'de dava açtı!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu: Bu kararlar bizi yolumuzdan vazgeçiremeyecek

Bahçeli'nin tek aday olduğu MHP kongresine CHP, İyi Parti, HDP davet edilmedi

Boğaziçi davasında 7 öğrenci hâkim karşısına çıkıyor

İcraya gelen avukat Ersin Arslan'ı öldüren zanlı tutuklandı

ABD Başkanı Biden: Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum

İmamoğlu davasında karar açıklandı; 354 gün boyunca 20 lira para cezası verildi

Gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, serbest bırakıldı

Artvin Yusufeli'nde 50'ye yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

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