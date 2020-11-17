Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Kasım 2020

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve 'evet' diyeceğiz

Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Ankara’nın adımlarının agresif olduğu konusunda Macron'la hemfikiriz

Fransa ve Almanya'dan Biden dönemi mesajı: Türkiye'nin sorun oluşturan davranışları karşısında tutum belirlememiz gerekecek

Kemal Kurkut davasında karar çıktı: Sanık polis hakkında beraat

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Koronavirüs hastaları ve temaslıları için akıllı bileklik geliyor

TTB Başkanı Fincancı: İnsanları mağdur etmeden, 3-4 hafta kapanma ve şehirlerarası seyahatin kısıtlanması şart

İBB'den yeni Koronavirüs tedbirleri: İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonları kapatılıyor

Somalı madenciler eylemlerine son verdi: Süleyman Soylu söz verdi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs'e yakalandı

Bakan Kasapoğlu: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı