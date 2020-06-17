T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2020

17 Haziran 2020 18:37

Dünya genelinde Covid-19 aktif hasta sayısı 3,5 milyonu geçti

Türk heyeti Libya'da: Çavuşoğlu, Albayrak, Fidan ve Kalın görüşmeleri yürütüyor

ABD, Beşar Esad ve eşini yaptırım listesine aldı

Af Örgütü: Salgın Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için bahane olarak kullanıldı

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adliyede Koronavirüs nedeniyle savcılık ön büro kapatıldı

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum

Kamu bankaları faizi indirdi, Nisan'da konut fiyatları yıllık yüzde 17 arttı

HDP: Bizi bizsiz tartışamazlar; savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız!

Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin tahliye edildi

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetbakan albayraktürk heyetiabdbeşar esdakamu bankalarıhdpkoronavirüssalgıncovid-19dünyada covid-19 tablosuistanbul şampiyonlar ligi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ağustos 2020

Son 24 saatte 7 ilde 7 orman yangını

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret ederek namaz kıldı: "Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

KADEM, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilere 16 maddeyle yanıt verdi; "Toplumsal...

Erdoğan: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları...

Bakan Koca uyardı: Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten...

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 996 yeni tanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24