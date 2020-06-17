Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2020

17 Haziran 2020 18:37
Dünya genelinde Covid-19 aktif hasta sayısı 3,5 milyonu geçti
Türk heyeti Libya'da: Çavuşoğlu, Albayrak, Fidan ve Kalın görüşmeleri yürütüyor
ABD, Beşar Esad ve eşini yaptırım listesine aldı
Af Örgütü: Salgın Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için bahane olarak kullanıldı
Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adliyede Koronavirüs nedeniyle savcılık ön büro kapatıldı
Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum
Kamu bankaları faizi indirdi, Nisan'da konut fiyatları yıllık yüzde 17 arttı
HDP: Bizi bizsiz tartışamazlar; savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız!
Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin tahliye edildi
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı
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