Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2020

17 Eylül 2020 18:40
AP'den liderler zirvesi öncesi Türkiye kararı: Ya diyalog, ya yaptırım
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlı duruşunun sonucu
AYM'den Enis Berberoğlu için 'hak ihlali' kararı!
Rabia Naz Vatan'ın ailesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Can Dündar'ın 'kaçak sayılma süreci' başladı: 15 gün içinde mahkemeye gitmezse mallarına el konulacak
İBB Meclisi'nde kavga çıktı!
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven gözaltına alındı
MHP'li Semih Yalçın: Türk Tabipleri Birliği, tıbbi atık haline gelmiştir; kapatılmalır!
Eski model Amy Dorris, Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi
Türk lirası eriyor, dolar 7.55 TL'nin üzerine yükseldi
Milletvekili Ahmet Şık, köylülerin helikopterden atılma iddiasını araştırıp, raporlaştırdı: “Helikopterden...
© Tüm hakları saklıdır.