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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2020

17 Eylül 2020 18:40

AP'den liderler zirvesi öncesi Türkiye kararı: Ya diyalog, ya yaptırım

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlı duruşunun sonucu

AYM'den Enis Berberoğlu için 'hak ihlali' kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ailesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Can Dündar'ın 'kaçak sayılma süreci' başladı: 15 gün içinde mahkemeye gitmezse mallarına el konulacak

İBB Meclisi'nde kavga çıktı!

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven gözaltına alındı

MHP'li Semih Yalçın: Türk Tabipleri Birliği, tıbbi atık haline gelmiştir; kapatılmalır!

Eski model Amy Dorris, Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi

Türk lirası eriyor, dolar 7.55 TL'nin üzerine yükseldi

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