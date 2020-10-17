Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2020

17 Ekim 2020 18:34
Erdoğan 'müjde'ye ek yaptı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildi
Ermenistan Gence'yi vurdu: 13 sivil öldü, 40'tan fazla ev yıkıldı
Bakan Albayrak'tan ek rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı
Trump: Biden'a kaybedersem ABD'den ayrılmak zorunda kalabilirim
Jacinda Ardern, ikinci kez Yeni Zelanda'nın başbakanı seçildi
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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi
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