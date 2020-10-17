Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2020

Erdoğan 'müjde'ye ek yaptı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildi

Ermenistan Gence'yi vurdu: 13 sivil öldü, 40'tan fazla ev yıkıldı

Bakan Albayrak'tan ek rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı

Trump: Biden'a kaybedersem ABD'den ayrılmak zorunda kalabilirim

Jacinda Ardern, ikinci kez Yeni Zelanda'nın başbakanı seçildi

Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi

Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti