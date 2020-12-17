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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Aralık 2020

17 Aralık 2020 18:20

Bakan Koca: Kumluca Devlet Hastanesi başhekiminin davranışı kabul edilemez, görevine son verildi

Erdoğan: Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

'İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı'ndan 2020 raporu: Sivil toplum için zor bir yıl oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Koronavirüs testi pozitif çıktı

YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi

2020 e-KPSS sonuçları açıklandı

CHP: İktidar, CHP’li belediyelerin 15 milyon 250 bin lira tutarında bağışına el koydu

HDP'li Gergerlioğlu: Başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'dan Müge Anlı'ya 1 kuruşluk dava

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