T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

17 Ağustos 2020 18:47

Belarus lideri Lukaşenko: Yeni anayasayı kabul ettikten sonra seçim düzenleyebiliriz

Trump: Erdoğan gibi liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, ABD Başkanı başa çıkacak kapasitede olmalı

Bakan Akar: Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına destek vererek istenilen sonuçlara ulaşacağız

İdlib'de Rus-Türk devriyesi sırasında Türk ordusuna ait aracın yakınında patlama

İstanbul'da ikinci baro için ilk başvuru yapıldı; "2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz"

Ankara'da 65 yaş üstüne düğün, cenaze ve toplu etkinlikler kısıtlaması!

Türk doktorlar: Bakanlık Covid-19 ile ilgili verilerin paylaşılması konusunda şeffaf davranmıyor

Albayrak: Türkiye hanehalkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında

Temmuzda dört kişilik ailenin gıda harcaması asgari ücreti aştı

"Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi"

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetkoronavirüssalgıncovid-19belaruslukaşenkotrumpcumhurbaşkanı erdoğanidlibrus-türk devriyesiankara65 yaş üstüne kısıtlamatürk doktorlaralbayrak17 ağustos 2020messibarselona

Diğer Videolar

Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24