Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

17 Ağustos 2020 18:47
Belarus lideri Lukaşenko: Yeni anayasayı kabul ettikten sonra seçim düzenleyebiliriz
Trump: Erdoğan gibi liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, ABD Başkanı başa çıkacak kapasitede olmalı
Bakan Akar: Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına destek vererek istenilen sonuçlara ulaşacağız
İdlib'de Rus-Türk devriyesi sırasında Türk ordusuna ait aracın yakınında patlama
İstanbul'da ikinci baro için ilk başvuru yapıldı; "2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz"
Ankara'da 65 yaş üstüne düğün, cenaze ve toplu etkinlikler kısıtlaması!
Türk doktorlar: Bakanlık Covid-19 ile ilgili verilerin paylaşılması konusunda şeffaf davranmıyor
Albayrak: Türkiye hanehalkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında
Temmuzda dört kişilik ailenin gıda harcaması asgari ücreti aştı
"Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi"
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