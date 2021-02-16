T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2021

16 Şubat 2021 19:12

Erdoğan: Gara düştü, iş bitti; teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, inlerine gidip başlarını ezeceğiz

Bakan Akar: Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi

Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

Sancar: İktidar, Gara'daki sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi seçiyor

Bahçeli: HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Cumhurbaşkanına hakaretten" para cezası verildi

İstanbul'da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

Altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı

Psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

gündemekonomipiyasalaraltınkoronavirüssalgınaşı16 şubat 2021bakan akarbakan soylucumhurbaşkanı erdoğankemal kılıçdaroğlugarasancarttbşebnem korur

Diğer Videolar

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: Bir nevi darbe oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24