Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2021

Erdoğan: Gara düştü, iş bitti; teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, inlerine gidip başlarını ezeceğiz

Bakan Akar: Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi

Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

Sancar: İktidar, Gara'daki sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi seçiyor

Bahçeli: HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Cumhurbaşkanına hakaretten" para cezası verildi

İstanbul'da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

Altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı

Psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu