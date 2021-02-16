Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2021

16 Şubat 2021 19:12
Erdoğan: Gara düştü, iş bitti; teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, inlerine gidip başlarını ezeceğiz
Bakan Akar: Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi
Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
Sancar: İktidar, Gara'daki sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi seçiyor
Bahçeli: HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Cumhurbaşkanına hakaretten" para cezası verildi
İstanbul'da yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
Altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı
Psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
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