Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2021

16 Ocak 2021 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Selçuk Özdağ'a saldırı' açıklaması: Terör Ankara'da, failler nerede?
MHP'li Semih Yalçın, Özdağ'a yönelik saldırı için konuştu: Kendisini hiç sevmem ama ilgim ve bilgim yok
Selçuk Özdağ'dan Semih Yalçın’a: Hayırdır sayın devletlular! Siz ağa mısınız bey misiniz?
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Rapor: Bir yılda 3 bin 362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Açık Öğretim Okulları sınavları çevrimiçi yapılacak
Rapor: Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı
Vitor Pereira: Türk kulüplerinin vizyonu yok, sadece dünü ve bugünü düşünüyorlar
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
© Tüm hakları saklıdır.