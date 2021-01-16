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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2021

16 Ocak 2021 17:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Selçuk Özdağ'a saldırı' açıklaması: Terör Ankara'da, failler nerede?

MHP'li Semih Yalçın, Özdağ'a yönelik saldırı için konuştu: Kendisini hiç sevmem ama ilgim ve bilgim yok

Selçuk Özdağ'dan Semih Yalçın’a: Hayırdır sayın devletlular! Siz ağa mısınız bey misiniz?

Gazeteci Uğuroğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Rapor: Bir yılda 3 bin 362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Açık Öğretim Okulları sınavları çevrimiçi yapılacak

Rapor: Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı

Vitor Pereira: Türk kulüplerinin vizyonu yok, sadece dünü ve bugünü düşünüyorlar

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

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35 yıldır kimseyle konuşmuyor...

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