T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2020

16 Ocak 2020 21:24

-  Erdoğan: İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç ay içinde Meclis gündemine getireceğiz

-  Merkez Bankası faizleri yüzde 12'den 11,25'e çekti

- Sabiha Gökçen'de terminal kapasitesinin yüzde 85'i, uçuş kapasitesinin yüzde 79'u kullanılıyor

- Uluslararası Af Örgütü’nden BM’ye İran çağrısı: Protestocular kaybediliyor işkenceye uğruyor ve öldürülüyor

- Tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan FETÖ sanığı Eski Korgeneral Metin İyidil'i serbest bırakan hakimlere soruşturma açıldı

- Eşlerin görev yeri değişikliğinde kıdem şartı kaldırıldı

- Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri gerçekleşti

- İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe yüzde 20 zam talebi

- İGDAŞ'tan dolandırıcılara karşı uyarı: TRT payının iade edileceği yönündeki paylaşımlara inanmayın

- İBB Adalar'daki fayton ve atları satın almak için teklif verdi

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemgelişmegelişmelerbirbakıştabakış

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Şubat 2020

Suriyelilerin 'sınır'da yaşamı; hava soğuk, çadır yok, sadece umut var

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşulan hareketi

Erdoğan: Kapıları açtıktan sonra geçenlerin sayısı 18 bin oldu; bu süreçte kapıları kapatmayacağız

Başına gaz kapsülü isabet eden sığınmacı hastaneye kaldırıldı

Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Osmanlı tarihini değiştirecek iddia: Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp...

Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi...

İnternete erişim sorunu devam ediyor | NetBlocks: 2016'dan bu...

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin...

Canlı Blog | 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24