Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Nisan 2020

-Türkiye’de 4801 yeni vaka tespit edilirken, 125 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aştı

-Avrupa Birliği, İtalya'dan salgının ilk günlerindeki eylemsizliği sebebiyle özür diledi

-Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak

-Japonya genelinde olağanüstü hal ilan edildi

-'Türkiye'nin Korona günleri' araştırması: Sağlık Bakanı'na güven yüzde 75; istese de iyi beslenemeyenlerin oranı yüzde 17

-Tüm abonelik iptalleri e-Devlet'e taşınıyor

-İyi Partili Ümit Özdağ hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla fezleke hazırlandı

-İnfaz düzenlemesinde imzası bulunan MHP'li Feti Yıldız, Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapmış

-'Ulysses'inin çevirmeni Nevzat Erkmen Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi