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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mayıs 2021

16 Mayıs 2021 17:55

“Kademeli normalleşme” genelgesi: Hafta içi 21.00'de ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

MEB: Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek

Türkiye'de 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan 'tam kapanma' bitiyor

AKP'li Külünk'ten 'kademeli normalleşme' genelgesine eleştiri: Acilen revize edilmeli

Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor, Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi

BM'den İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim, bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım

CHP milletvekilleri, 15 Temmuz Köprüsü’ne "128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı

Sedat Peker: Devletin bilgisi dahilinde Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır?

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