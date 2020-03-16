Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mart 2020

16 Mart 2020 18:38
Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar ölümlü vaka yok ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum güçlü çeken hastalarımız var
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane, düğün salonu, birahane, nargile kafe ve müzikli lokantalar kapatılıyor!
Diyanet, Koronavirüs nedeniyle camiler ve mescitlerde cemaatle namazı durdurdu, camiler açık kalacak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Avukat görüşmeleri acil durumlarda kapalı olarak yapılacak, mahkûmların telefonla konuşma süreleri artırılacak
Kara Pazartesi: Dünya borsalarında şok düşüşler, dolar 6.40’ı geçti
IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı
CHP Kurultayı Koronavirüs nedeniyle ertelendi
KONDA Koronavirüs araştırmasını açıkladı: Toplumun yüzde 97’si virüsten haberdar ancak sadece yüzde 55’i yapılması gerekenleri yapıyor
Koronavirüs aşısı bugün ilk kez test edilecek
4 gündür Koronavirüs test sonuçlarını alamadığını açıklayan Burak Akkul: Test sonuçlarım pozitif çıkmış, tedaviye başlandı
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