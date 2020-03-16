Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mart 2020

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar ölümlü vaka yok ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum güçlü çeken hastalarımız var

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane, düğün salonu, birahane, nargile kafe ve müzikli lokantalar kapatılıyor!

Diyanet, Koronavirüs nedeniyle camiler ve mescitlerde cemaatle namazı durdurdu, camiler açık kalacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Avukat görüşmeleri acil durumlarda kapalı olarak yapılacak, mahkûmların telefonla konuşma süreleri artırılacak

Kara Pazartesi: Dünya borsalarında şok düşüşler, dolar 6.40’ı geçti

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı

CHP Kurultayı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

KONDA Koronavirüs araştırmasını açıkladı: Toplumun yüzde 97’si virüsten haberdar ancak sadece yüzde 55’i yapılması gerekenleri yapıyor

Koronavirüs aşısı bugün ilk kez test edilecek

4 gündür Koronavirüs test sonuçlarını alamadığını açıklayan Burak Akkul: Test sonuçlarım pozitif çıkmış, tedaviye başlandı