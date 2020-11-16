Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Kasım 2020

16 Kasım 2020 18:20
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması: İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı
İmamoğlu'ndan soruşturma kararı sonrası açıklama: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil
Öztrak: Ağızları 'hukuk reformu' derken, 'Ya Kanal ya İstanbul' dediği için İBB Başkanımıza soruşturma başlatan kim?
İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan açıklama: Kararı mahkemeye götüreceğim
İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti
Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısının neredeyse yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurdu
Sadık Albayrak: Oğlum Berat Albayrak'ın istifası kendi tercihi, aile içi görüş ayrılığı falan yok
Vaniköy Camisi'ndeki yangınla ilgili 5 kişinin ifadelerine başvuruldu
AFAD'dan belediye başkanları için gönderilen "depremden sonra konuşmayın" yazısı hakkında açıklama: İzmir'e özel yazılmadı
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