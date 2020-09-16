Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Eylül 2020

16 Eylül 2020 18:43
Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Yarın ülke genelinde Covid-19 denetimleri yapılacak
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
RTÜK'ten, Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Haber Global'e ceza
Karamollaoğlu: 82 Musul kafasıyla giderseniz, limana çekince diyecek söz bulamazsınız
İdlib'deki TSK gözlem noktalarına saldırı!
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor; 7.50 sınırını da geçti!
Moody's son olarak 13 bankanın kredi notlarını indirdi, görünüm negatif
Kısa çalışma ödeneği alanların sayısı azalsa da ücretsiz izne çıkarılanların sayısı 2 milyona dayandı
Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
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