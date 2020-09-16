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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Eylül 2020

16 Eylül 2020 18:43

Türkiye'de ilk Koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Yarın ülke genelinde Covid-19 denetimleri yapılacak

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek

RTÜK'ten, Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Haber Global'e ceza

Karamollaoğlu: 82 Musul kafasıyla giderseniz, limana çekince diyecek söz bulamazsınız

İdlib'deki TSK gözlem noktalarına saldırı!

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor; 7.50 sınırını da geçti!

Moody's son olarak 13 bankanın kredi notlarını indirdi, görünüm negatif

Kısa çalışma ödeneği alanların sayısı azalsa da ücretsiz izne çıkarılanların sayısı 2 milyona dayandı

Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

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