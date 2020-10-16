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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

16 Ekim 2020 18:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ı Nahçıvan saldırısı sebebiyle şiddetle kınıyoruz

AB Konseyi Başkanı: Aralık'taki zirvede Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu ele almayı planlıyoruz

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 55’e yükseldi

Demirtaş: Erdoğan benden çekindiği için cezaevinde tutuyor

İnce'den Bahçeli'ye 'askıda ekmek' çıkışı: Bir karar versin; Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı?

Savcılık, Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti

Musa Orhan "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yapmadı

13 yıl 10 ay hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi

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