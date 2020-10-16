Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

16 Ekim 2020 18:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ı Nahçıvan saldırısı sebebiyle şiddetle kınıyoruz
AB Konseyi Başkanı: Aralık'taki zirvede Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu ele almayı planlıyoruz
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 55’e yükseldi
Demirtaş: Erdoğan benden çekindiği için cezaevinde tutuyor
İnce'den Bahçeli'ye 'askıda ekmek' çıkışı: Bir karar versin; Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı?
Savcılık, Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti
Musa Orhan "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yapmadı
13 yıl 10 ay hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi
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