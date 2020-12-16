Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2020

16 Aralık 2020 18:19
Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Amaç savunma sanayisindeki atılımlarımızın önünü kesmektir
Rusya’dan Türkiye'ye yönelik yaptırımlara tepki: ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi
Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi; isim vermeden AKP'li Kurtulmuş'a yüklendi
TCMB Başkanı Naci Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız, dövizde aşırı dalgalanma halinde müdahale edeceğiz
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmeli
İmamoğlu'dan 'bono tahvili' açıklaması: Hazine onay vermedi
Mahkeme kararını verdi; CHP'nin toplatılan kitapçıkları dağıtılabilecek
YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı
Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı: 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapılması bekleniyor
Galatasaray'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı
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