Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2020

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Amaç savunma sanayisindeki atılımlarımızın önünü kesmektir

Rusya’dan Türkiye'ye yönelik yaptırımlara tepki: ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi

Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi; isim vermeden AKP'li Kurtulmuş'a yüklendi

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız, dövizde aşırı dalgalanma halinde müdahale edeceğiz

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmeli

İmamoğlu'dan 'bono tahvili' açıklaması: Hazine onay vermedi

Mahkeme kararını verdi; CHP'nin toplatılan kitapçıkları dağıtılabilecek

YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı

Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı: 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapılması bekleniyor

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