T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2020

16 Aralık 2020 18:19

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Amaç savunma sanayisindeki atılımlarımızın önünü kesmektir

Rusya’dan Türkiye'ye yönelik yaptırımlara tepki: ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi

Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi; isim vermeden AKP'li Kurtulmuş'a yüklendi

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız, dövizde aşırı dalgalanma halinde müdahale edeceğiz

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmeli

İmamoğlu'dan 'bono tahvili' açıklaması: Hazine onay vermedi

Mahkeme kararını verdi; CHP'nin toplatılan kitapçıkları dağıtılabilecek

YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı

Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı: 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapılması bekleniyor

Galatasaray'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemgelişmetürkiyeabdyaptırım

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı:  Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın...

Millî Eğitim Bakanı, yüz yüze eğitim sürecine geçiş kararlarını açıkladı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24