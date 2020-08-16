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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2020

16 Ağustos 2020 18:26

Rusya'da Koronavirüs'e karşı toplu aşılama 1 ay içinde başlayacak

TTB’den Covid-19 pandemisinde 5. ay raporu: Aktif hasta sayısı açıklananın 10 katı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Biden' yorumu: Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi?

Bahçeli: Biden'ın konuşmasının zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir

AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın 7 ay önceki açıklamalarına tepki: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

İmamoğlu'ndan Biden'ın sözlerine tepki: Bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez

Erdoğan: Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında anlaşmadan sonra ilk ortaklık: Covid-19 test kiti geliştirecekler

Prof. Dr. Naci Görür: Marmara depremine artı-eksi 10-15 sene veriyoruz, işin son demlerindeyiz

Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden adam serbest bırakıldı!

 

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