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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Temmuz 2020

15 Temmuz 2020 18:46

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler çeşitli törenlerle anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine: Şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen kifayetsizlere kulak asmayın

Murat Yetkin: Erdoğan aldanmasaydı 15 Temmuz olmazdı

15 Temmuz gazisi: Kızımın önünde vuruldum, kızımı da vurdular; biz size ne yaptık Cumhurbaşkanım?

İmamoğlu: 15 Temmuz’a vesile olan unsurları, devletimizin yol haritasından söküp atmamız gerekir

İlahiyatçı Prof. Ali Köse: Ders alınmadı, bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor

Prof. Mithat Baydur: İktidarın koşullar daha kötü olmadan erken seçim isteyeceğini düşünüyorum

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Eskisi gibi yapamayız; birlikte yemek yemek ve sigara içmek güvenli değil

Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş vatandaşlar tarafından yakalandı

CHP 'çoklu baro' kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

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