Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2021

Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi; Büyükelçi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Erdoğan: Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular; biz şimdi kendimize bakalım kendimize, biz ne olacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milletimiz yasta, Erdoğan il kongrelerinde espriler, sloganlar...

İçişleri Bakanlığı: 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

Gara paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gergerlioğlu: 'Kral çıplak' dediğimiz için

"ABD, Suriye-Türkiye-Irak üçgeninde yeni askeri üs kuruyor" iddiası

Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddini üst mahkemeye taşıdı

Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

Bloomberg: İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA kira erteleme istedi

22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti