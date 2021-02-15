Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2021

15 Şubat 2021 19:39
Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi; Büyükelçi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
Erdoğan: Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular; biz şimdi kendimize bakalım kendimize, biz ne olacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milletimiz yasta, Erdoğan il kongrelerinde espriler, sloganlar...
İçişleri Bakanlığı: 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı
Gara paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gergerlioğlu: 'Kral çıplak' dediğimiz için
"ABD, Suriye-Türkiye-Irak üçgeninde yeni askeri üs kuruyor" iddiası
Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddini üst mahkemeye taşıdı
Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
Bloomberg: İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA kira erteleme istedi
22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti
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