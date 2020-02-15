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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

15 Şubat 2020 19:26

-Erdoğan ve Trump telefonda İdlib ve Libya’yı görüştü 

-Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

-Reuters'a konuşan ABD'li yetkili: İdlib'deki durum, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki duruşunu değiştirmedi

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk heyeti pazartesi günü Rusya'ya gidiyor

-Diyarbakır kayyımı, 324 bin liralık “dekoratif şehir aydınlatmaları” işini 1 milyon 200 bin liraya yaptırmış

-Elazığ ve Malatya'daki işletmeler faizsiz kredi kullanabilecek

-İBB'den İstanbulluları sevindirecek haber

-Türkiye’de Hayırseverlik’ raporu: Vatandaş kurumlara güvenmiyor, bağış hızı gittikçe düşüyor

-Beşiktaş Başkanı Çebi: Kartal Yuvası mağazalarında elektrik faturası ödeyecek paramız bile yok

-İtalya'da bir belediye yalnızlar için müsteşar atadı

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