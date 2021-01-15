Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2021

15 Ocak 2021 18:40
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı
Davutoğlu'dan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması: Siyasi terördür; Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz
Kılıçdaroğlu: Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum
Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız
The Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgınında sivil toplumu hedef aldı
Erdoğan'dan S-400 açıklaması: NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini kabul edemeyiz
Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu kararının uygulanmaması nedeniyle yapılan başvuruyu görüşecek
Hollanda'da hükûmet istifa etti
Ekrem İmamoğlu: Hedef yılda 20 kilometre metroyu İstanbullulara kazandırmak
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