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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2021

15 Ocak 2021 18:40

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı

Davutoğlu'dan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması: Siyasi terördür; Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz

Kılıçdaroğlu: Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum

Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız

The Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgınında sivil toplumu hedef aldı

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini kabul edemeyiz

Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu kararının uygulanmaması nedeniyle yapılan başvuruyu görüşecek

Hollanda'da hükûmet istifa etti

Ekrem İmamoğlu: Hedef yılda 20 kilometre metroyu İstanbullulara kazandırmak

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